Сьогодні на площі Свободи проходить акція «На роботу на велосипеді», яку організувала громадська організація «ВелоХерсон».
Як розповів голова громадської організації Ярослав Концевий, така акція має на меті привернути увагу до екологічного та корисного способу доїхати до місця роботи та побачити скільки мешканців міста використовує велосипед: «Велосипед - гарна альтернатива для тих, хто їде на маршрутці або йде пішки.
Такі акції ми плануємо проводити щомісячно, аби привертати увагу до необхідності розвитку велоінфраструктури та популяризувати велорух на Херсонщині».
Організатори акції пропонували випити чаю та пригощали яблуками херсонських велосипедистів, які також отримувати подарунки та знижки. Наприклад, перший учасник, який приїхав на площу першим отримав фірмову чашку.
Не нравится: 0, нравится: 1.