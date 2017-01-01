Вчора закінчився дитячий турніру з міні-футболу серед дітей 2009 та 2008 років народження. Турнір проходив на корті ДЮСШ «Освіта». Так вийшло що єдиною командою на турнірі, де грали діти виключно 2009 року народження, була команда Освіта (команда була поділена на дві) На фото.
Матчі турніру відвідав голова Херсонської ОДА та керівник Федерації футболу Херсонщини Андрій Гордєєв. Він також прийняв участь у нагородженні переможців та учасників турніру.
Переможцями турніру стала команда ДЮСШ «Херсон»-2008. Друге місце команда Острів -2008. Третє місце посіли вихованці ДЮСШ «Освіта»-2009 (1). Інші місця посіли: Кристал 2008,Колос 2008 (Чорнобаївка), Освіта 2009 (2).
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