26 лютого в с.Чонгар Генічеського району, яке розташоване поблизу з адмінмежею з Кримом, відбулася акція в підтримку опору Криму російській окупації та флешмоб «Крим – це Україна»!
Від с.Чонгар до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» відбулася піша хода, у якій взяли участь більше 300 чоловік.
В заході присвяченому 1096 днів опору Криму російській окупації Керівництво взяли участь керівництво Херсонської ОДА, Генічеської, Новотроїцької, Каланчацької, Чаплинської райдержадміністрацій, представники громадських організацій, релігійних конфесій, активісти громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Аскер", представники Херсонського регіонального меджлісу кримських татар та молодь.
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