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Вітчизняна техніка для комунальних потреб
Відбулась нарада з питання підтримки вітчизняного виробника спеціалізованої вантажно-автомобільної техніки в Україні, в ході якої представники підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ» провели презентацію автомобільної техніки марки «КрАЗ».

Вітчизняна техніка для комунальних потреб

Такий захід було організовано за результатами наради від 23 січня 2017 року під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана й Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласною державною адміністрацією підтримано пропозицію підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ» щодо проведення представлення власних товарів.

На захід були запрошені керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники органів місцевого самоврядування, керівники зацікавлених підприємств та організацій сфери житлово-комунального господарства, для яких може стати цікавою комунальна автомобільна техніка в міському циклі.

Так, заступник начальника управління зовнішньої комплектації ПАТ «АвтоКрАЗ» Віктор Коваленко показав відеопрезентацію, де був представлений повний модельний ряд транспорту власного виробництва, серед яких комбіновані дорожні й комунальні машини, пилососи, сміттєвози, вакуумні авто тощо.

Віктором Коваленком було зазначено, що підприємство проводить представлення власної техніки згідно до рішення уряду про оновлення обслуговуючої техніки для ремонту доріг, комунального призначення та для забезпечення роботи працівників ДСНС на території всіх областей України.

Після перегляду відеопрезентації ПАТ «АвтоКрАЗ», присутні представники зацікавлених комунальних закладів ставили питання й надали свої пропозиції щодо проведення тендерів на закупівлю техніки.

А саме, ними було рекомендовано проводити тендерні процедури без попередньої передплати за машини, адже для належної роботи комунальних закладів необхідне обладнання закуповується за рахунок бюджетних коштів і в таких випадках надання передплати за придбану техніку законодавством не передбачається.




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