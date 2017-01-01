"Международные авиалинии Украины" открыли продажу билетов на регулярные рейсы Херсон-Киев, которые будут выполняться с 14 апреля, сообщает avianews.com
Перелет в обе стороны обойдется в 2,5 тыс. грн. с учетом сборов и перевозки багажа.
В системе бронирования рейсы Херсон-Киев заявлены на ежедневной основе. Самолет будет вылетать из Херсона в 06:30, из Киева - в 19:55. Время в пути составит 1 час 15 минут.
Подобное расписание позволит пассажирам из Херсона совершать пересадки на рейсы в другие города маршрутной сети МАУ, однако на данный момент стыковки через Киев система бронирования не отображает.
На линии МАУ планирует задействовать региональный 48-местный самолет Embraer 145. Такой тип воздушного судна авиаперевозчик сейчас арендует у "Днеправиа" для выполнения рейсов из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск.
Рейс МАУ станет вторым регулярным направлением их Херсона. С 2014 года в этот аэропорт из Стамбула летает Turkish Airlines. C 26 марта авиаперевозчик увеличит частоту рейсов с 7 до 10 в неделю.
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