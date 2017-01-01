Учора під час заходів контролю на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим прикордонники Херсонського загону затримали громадянина України, якого розшукували правоохоронці.
27-річного громадянина України, уродженця Узбекистану, який перебував у розшуку, прикордонники виявили близько 23-ї години в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» за інформацією, що надішла напередодні від правоохоронних органів.
Громадянин прямував з окупованого Криму на материкову частину України автомобілем «Volkswagen». Під час проходження паспортного контролю прикордонники встановили, що з 2016 року даний громадянин розшукується правоохоронними органами за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Порушника затримано та передано співробітникам Каланчацького відділення Національної поліції.
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