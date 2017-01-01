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Мітинг на підтримку опору Криму російській окупації проходив у Херсоні
Сьогодні на площі Свободи пройшла акція на підтримку опору Криму російській окупації, в якій взяли участь голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, його заступники, керівники структурних підрозділів ОДА, керівники Представництва Меджлісу в області, військовослужбовці й усі небайдужі мешканці Херсонщини, які вірять і впевненими кроками прямують до часу, коли Крим знову приєднається до України.

Мітинг на підтримку опору Криму російській окупації проходив у Херсоні

Таку акцію провели за підтримки Міністерства інформаційної політики України, Херсонської обласної державної адміністрації, Меджлісу кримськотатарського народу, громадської організації «Крим – SOS» та студентського активу області.

Учасники акції вийшла з українськими та кримськотатарськими прапорами на площу, аби нагадати що вже 1096 день Україна та Крим боряться за повернення окупованої території півострова під контроль України, висловлюючи солідарність і підтримку українським громадянам у Криму.

Голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, виступаючи перед учасниками акції, зазначив:

«Протягом трьох останніх років підвищилася роль громадянського суспільств у країні. Кримськотатарський народ двома мітингами в столиці показав приклад, як прості люди можуть встати на захист своєї Батьківщини. Така ж доля могла чатувати й на Херсонщину, але побачивши ставлення країни-окупанта до Криму й тамтешніх мешканців, Херсонщина мобілізувала власні сили й згуртувала людей так, що всі разом змогли вибороти право бути українцями й зберегти цілісність власних територій».

Андрій Гордєєв звернув увагу, що незважаючи на появу тимчасового адміністративного кордону, посилену увагу з боку військовослужбовців і труднощі щодо в`їзду-виїзду на територію Криму, український народ, а особливо мешканці Херсонщини, впевнені у тому, що півострів знову стане частиною українських територій і всі люди, які були вимушені покинути власні домівки, повернуться на рідну землю.

Таку думку висловив і керівник Представництва Меджлісу в Херсонській області, координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов.

Він запевнив, що сьогодні ведеться активна робота щодо затвердження прав і свобод кримськотатарського народу на території Криму.

«Люди в Криму повинні відчувати підтримку українців і тим самим доводити свою небайдужість і прагнення бачити кримськотатарський народ частиною однієї великої, незалежної та дружньої держави», - звернув увагу Абмеджит Сулейманов.

Також під час акції на підтримку опору Криму російській окупації виступили й військовослужбовці частини 3056 Національної гвардії України.

У своєму зверненні бійці запевнили, що вважають Крим Україною й надалі продовжуватимуть захищати рідні землі від самовільства окупантів, виборюючи цілісність і недоторканість як Херсонщини, так і Кримського півострова.

Проведення такого заходу в Херсоні не випадкове, адже саме на Херсонщині сьогодні утворено тимчасовий адміністративний кордон з окупованим півостровом і саме тут здійснюється велика кількість стратегічних і суспільно важливих заходів щодо повернення Криму під контроль України.

Також заходи, пов’язані із річницею окупації півострова Росією, у цей день відбуваються й у селі Чонгар Генічеського району – на підтримку опору о
Також заходи, пов’язані із річницею окупації півострова Росією, у цей день відбуваються й у селі Чонгар Генічеського району – на підтримку опору о 14.00 відбудеться хода до адмінмежі з Кримом (одночасно з ходою у Києві) за участі представників громадськості, молоді, учасників антитерористичної операції, військовослужбовців та представників місцевої влади.

По завершенню ходи пройде акція «Крим – це Україна», під час якої в небо будуть запущені повітряні кульки у напрямку на територію Криму, що символізуватиме єдність українських територій.




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