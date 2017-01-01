18-го февраля в культурном центре Kherson Art Hub музыкальные группы и исполнители из Херсона, Новой Каховки и Одессы выступили на фестивале авторской музыки «Рок-поток».



Со сцены радовали слушателей своим творчеством такие музыкальные группы, как WindMusic, Rawmaterials, Need Some Air, Child Roland, Zbroya, Стас Ленин Band и Logus. Сольно выступили Роман Август и Артур Лях.



«Наш фестиваль направлен на то, чтоб публике представлялся только собственный материал музыкантов, без перепевок (каверов). Но на четвертом концерте, мы, в дань уважения безвременно ушедшим в феврале музыкантам не могли не вспомнить о их творчестве. Среди которых Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко), так как этот артист помимо того, что был яркой личностью на украинской эстраде, ещё и был настоящим патриотом и хорошим автором, - рассказывает руководитель проекта «Рок-поток» Роман Август, - Его песни актуальны и подкупают слушателя своей простотой, иронией и самоиронией».



Песню Скрябина «Сам собі країна» исполнила известная, как в Херсоне, так и далеко за его пределами группа Windmusic.







Музыкальная группа Logus из Новой Каховки выступила на сцене с песней Кузьмы и Ирины Билык «Мовчати». Женский вокал в этом выступлении был под вопросом практически до последнего момента, выручила хороший друг группы.







Гитарист Артур Лях своебразно обыграл песню «Люди як кораблі».







«Скрябіна варто згадати хоча б тому, що він є уособленням українського духу, - делиться своим видением активист рок-движения Ли Билецкая, - Тобто це митець, що музикою (та й не тільки) висловлював своє ставлення до всього: починаючи від кохання, сексу, закінчуючи маршрутками (херсонцям дуже актуально)) і влади».



В дань уважения также скончавшемуся в феврале легендарному музыканту Егору Летову исполнил несколько его композиций Роман Август.







Видео выступлений музыкантов с авторским материалом станут доступны позднее.



Первые два концерта от инициативной группы «Рок-поток» состоялись в октябре 2016-го года. Позже организаторы, пришли к решению готовить новую музыкальную программу каждые 2 месяца. Третий Рок-поток прошел в акустическом формате, а на четвертом благодаря музыкальному активисту Андрею Спесивцеву, вернулись к полному электрическому звучанию. Но уже с гораздо более качественным звуком и сценическим светом.



Концертный проект, несмотря на то, что в полной мере держится только на энтузиазме его организаторов становится все более профессиональным и заметным в профильной среде. Аудитория рок-движения растет с каждой новой концертной программой и уже весьма сложно умещается в объемы скромных 50 квадратных метров зрительного зала культурного центра.



Следующий концерт будет приурочен ко всемирному дню рок-н-ролла, который отмечают 13-го апреля.





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