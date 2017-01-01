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СБУ викрила розкрадання коштів топ-менеджментом «Херсонобленерго»
Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання коштів топ-менеджментом «Херсонобленерго» для створення штучної заборгованості товариства перед державою.
СБУ викрила розкрадання коштів топ-менеджментом «Херсонобленерго»
Правоохоронці встановили, що керівники підприємства виводили частину грошей через фіктивні безтоварні угоди з підконтрольними комерційними структурами. У такий спосіб вони створювали штучний борг перед державою при закупівлі електроенергії, пояснюючи це несвоєчасними розрахунками населення за спожиті послуги. Оборудка дозволяла менеджменту компанії ухилятися від сплати податків до бюджету та створювати передумови для масових відключень споживачів від електропостачання.

Співробітники спецслужби перевіряють «узгодження» дій топ-менеджерів з російськими власниками компанії.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісі «Херсонобленерго» та вилучили документацію, яка підтверджує здійснення нелегальних оборудок. Триває досудове слідство.




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