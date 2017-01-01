З 20 по 24 лютого на базі Вищого професійного училища № 2 м. Херсона управлінням освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації спільно з навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Херсонській області проведено заняття Школи молодого керівника.
Школа організована з метою удосконалення якості діяльності, підвищення результативності роботи молодих керівників професійно-технічних навчальних закладів, підготовки дієвого резерву на керівні посади закладів профтехосвіти області.
Під час занять новопризначені керівники ознайомилися з системою управління навчальним закладом, вимогами до сучасного керівника, новими підходами в підготовці кваліфікованих робітників, відвідали та проаналізували показові уроки, виховні та методичні заходи, стали учасниками наради керівництва ВПУ № 2.
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