У Херсоні стає популярною заміна старих лічильників світла на нові, двозонні, що розрізняють споживання електроенергії вдень та вночі, з 23:00 год. до 7:00 год. ранку працюючи за зниженим тарифом. Встановивши такий лічильник можна зекономити до 50 % коштів. Це особливо актуально, враховуючи, що з 1 березня планується чергове підвищити тарифів на електроенергію по всій Україні.



Громадянська мережа ОПОРА вирішила проаналізувати, наскільки якісно працюють такі прилади обліку світла та чи влаштовують мешканців Херсону.



Активне нічне життя



Якщо ви використовуєте багато електроприладів, наприклад, бойлер, пральну машину, хлібопічку, мультиварку, посудомийну машинку, електричну духову піч, то двозонний лічильник вам точно необхідний.



Ці побутові прилади переважно працюють на таймері. Потрібно лише привчити себе виставляти його на нічний час. Ідучи спати після 23:00, вмикайте техніку, яка вам потрібна, наприклад, посудомийну машинку, визначайте час миття посуду, а вранці просто вимикайте її з мережі.

Крім того, споживання електроенергії уночі економічно вигідно протягом опалювального сезону для тих, в кого електричний котел або постійно працює тепловий насос.



Встановлення на «раз, два, три»



Для того, щоб встановити двозонний лічильник, потрібно написати заяву до «Херсонобленерго» на заміну або перепрограмування лічильника. До вас прийде майстер та перевірить, як краще зробити це саме у вашій квартирі. Якщо старий лічильник не підійде для перепрограмування, доведеться купити новий, який коштує приблизно 1500 гривень. За перепрограмування старого приладу обліку ви заплатите близько 60-100 гривень.



Старі лічильники підходять не всім. Потрібно дивитись на кількість споживання світла для кожного окремо. Взимку населення використовує більше електроенергії, тому такі прилади вигідні у квартирах, де кількість кіловат досягає 300 кВт.

Як свідчить практика, окупність двофазного лічильника складає приблизно 1,5-2 роки.



Двозонний лічильник у приватному секторі



Технічна можливість перейти на нічний тариф електроенергії є у кожного. Потрібно просто змінити звичайний лічильник.



Для власників приватних будинків у Херсоні алгоритм наступний:



- Написати заяву у «Херсонобленерго». Там вам підскажуть, яку саме модель двозонного лічильника потрібно купити і де це можна зробити.

- Придбати лічильник – орієнтовно 1000 грн.

- Віднести його на програмування, отримати акт готовності приладу до експлуатації.

- Готовий лічильник повертаємо в «Херсонобленерго», вони повинні зафіксувати дату встановлення приладу.

- У зазначений день та час вас відвідає майстер зі встановлення.



Загалом процедура займає 1,5-2 тижні.



Реальне заощадження



«Я мешкаю в приватному будинку і можу одразу сказати, що економія є. Адже в нас багато електроприладів. Крім того, котел поєднаний з тепловим насосом, який залежить від електроенергії цілодобово. Вже біля року користуємося двозонним лічильником і дуже задоволені. Раніше рахунки були 400-500 гривень, а зараз 250-300 гривень за місяць. Ми лише написали заяву про перехід на новий тариф в «Херсонобленерго», та вже протягом 2 тижнів нам встановили новий, за 950 гривень», – розповіла про свій досвід жителька приватного сектору міста Херсона пані Ірина.



Якщо ви використовуєте багато електроенергії, то двозонний лічильник – один із дієвих методів економії ваших коштів. У середньому такий прилад обліку заощаджує 10-13 % витрат на електроенергію. Важливо лише пам’ятати, що вдень тариф залишається незмінним.



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