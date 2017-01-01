Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України спільно з управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно виконувача обов’язків заступника Херсонського міського голови та одно із керівників департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради.
Вказані службові особи будучи уповноваженими на виконання функцій органу місцевого самоврядування, займаючи відповідальне становище, протиправно використали надані їм владні повноваження та службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою, вимагали та одержали від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду у вигляді 80 тис грн за можливість укладення договорів підрядів на виконання робіт з ремонту будівель житлового фонду Херсонської міської ради, а також виплату коштів за попередньо уже виконані аналогічні роботи.
За наслідками досудового розслідування 23 лютого 2016 року до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років з конфіскацією майна.
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