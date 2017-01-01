Перспективи розвитку дорожньої інфраструктури та заходи щодо ремонту та утримання доріг обговорили сьогодні на нараді з пріоритетних напрямків розвитку Бериславського, Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського районів Херсонської області.
У 2016 році за рахунок коштів з державного бюджету у Бериславському районі було виконано ремонт дорожнього покриття на суму 0,6 млн грн, у Великоолександрівському - 0,7 млн грн, у Високопільському - 0,3 млн грн та Нововоронцовському - 0,3 млн грн.
Як зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг у Херсонській області Ігор Школенко, особливу увагу у поточному році має бути приділено ремонту автомобільної дороги Т-04-03 Мар’янське-Берислав-/Р-47/, де покриття проїзної частини майже на всій протяжності має великий обсяг руйнувань, а на окремих ділянках воно зруйновано повністю. У 2017 році на проектно-кошторисну документацію передбачено 1,3 млн грн з обласного бюджету та близько 3 млн грн на проектування 9 об'єктів ремонту доріг з державного.
У 2016 році по всій ділянці зазначеної дороги (8 тис.м2) було виконано ямковий ремонт, задля забезпечення руху автотранспорту проводився ремонт окремих ділянок дороги з використанням доменного шлаку.
"До кінця року керівництвом райдержадміністрації має бути вирішено питання співфінансування з районного бюджету на ремонт дороги у розмірі 10%, аби отримати кошти з Державного фонду регіонального розвитку", - зазначив очільник області Андрій Гордєєв та додав, що на ямковий ремонт наразі виділено 1 млн грн на кожен район, ремонті роботи повинні розпочатись вже в березні. Окрім цього, у районі буде покладено 12,5 км нового асфальтобетонного покриття такого, як в Олешківському районі.
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