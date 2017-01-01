Сьогодні очільник області Андрій Гордєєв зустрівся з доктором медичних наук і заслуженим лікарем-кардіологом України Борисом Тодуровим.
Директор інституту Міністерства охорони здоров’я з 27-річним стажем і репутацією медичного генія відомий на всю країну завітав у Херсонську область аби допомогти у розвитку репрефузійної допомоги на рівні районних лікарень області.
Разом з головою ОДА Андрієм Гордєєвим вони обговорили перспективи формуванню 4 госпітальних округів Херсонщини, як результат можливості і відкриття центру серця на базі КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка».
Також кардіохірург розповів на прикладі Німеччині про успішний механізм залучення медичних працівників у села, де їм надається безкоштовно житло і автомобіль для роботи.
В свою чергу Андрій Гордєєв зазначив, що саме така система буде впроваджуватись в Херсонській області за Програмою розвитку людського капіталу - навчання лікарів за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, із укладенням контракту, забезпечення сучасними умовами праці, транспортом та житлом, що призведе до значного збільшення бажаючих працювати у сільській місцевості.
Борис Тодуров схвально відізвався про проект голови Херсонської ОДА Гордєва Андрія Анатолійовича та директора Департаменту охорони здоров’я Віктора Короленка, стосовно первинної ланки надання медичної допомоги, в умовах децентралізації.
Також очільник області поділився планами щодо залучення 1000 студентів на безкоштовне навчання з Криму та Сходу країни до ВНЗ Херсонщини, які в майбутньому зможуть поповнити кадри області у сфері охорони здоров’я.
Наразі проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України знаходиться на розгляді Верховної Ради України.
Окрім цього Борис Тодуров зазначив, що він у захваті від того, що на Херсонщині справді впроваджується реформа електронної медицини на , поки в інших областях про це тільки говорять.
Після зустрічі з очільником області під головуванням директора Департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка відбулась робоча нарада головних лікарів закладів охорони здоров’я обласного рівня, м. Херсону та області.
Сьогодні в рамках робочої поїздки у Бериславському районі відбудеться особистий прийом пацієнтів бригадою лікарів МОЗ та «круглий стіл» на тему впровадження репрефузійної допомоги.
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