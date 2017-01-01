Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



На Херсонщині перебуває з робочим візитом лікар-кардіолог Борис Тодуров
Сьогодні очільник області Андрій Гордєєв зустрівся з доктором медичних наук і заслуженим лікарем-кардіологом України Борисом Тодуровим.

На Херсонщині перебуває з робочим візитом лікар-кардіолог Борис Тодуров

Директор інституту Міністерства охорони здоров’я з 27-річним стажем і репутацією медичного генія відомий на всю країну завітав у Херсонську область аби допомогти у розвитку репрефузійної допомоги на рівні районних лікарень області.

Разом з головою ОДА Андрієм Гордєєвим вони обговорили перспективи формуванню 4 госпітальних округів Херсонщини, як результат можливості і відкриття центру серця на базі КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка».

Також кардіохірург розповів на прикладі Німеччині про успішний механізм залучення медичних працівників у села, де їм надається безкоштовно житло і автомобіль для роботи.

В свою чергу Андрій Гордєєв зазначив, що саме така система буде впроваджуватись в Херсонській області за Програмою розвитку людського капіталу - навчання лікарів за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, із укладенням контракту, забезпечення сучасними умовами праці, транспортом та житлом, що призведе до значного збільшення бажаючих працювати у сільській місцевості.

Борис Тодуров схвально відізвався про проект голови Херсонської ОДА Гордєва Андрія Анатолійовича та директора Департаменту охорони здоров’я Віктора Короленка, стосовно первинної ланки надання медичної допомоги, в умовах децентралізації.

Також очільник області поділився планами щодо залучення 1000 студентів на безкоштовне навчання з Криму та Сходу країни до ВНЗ Херсонщини, які в майбутньому зможуть поповнити кадри області у сфері охорони здоров’я.

Наразі проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України знаходиться на розгляді Верховної Ради України.

Окрім цього Борис Тодуров зазначив, що він у захваті від того, що на Херсонщині справді впроваджується реформа електронної медицини на , поки в інших областях про це тільки говорять.

Після зустрічі з очільником області під головуванням директора Департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктора Короленка відбулась робоча нарада головних лікарів закладів охорони здоров’я обласного рівня, м. Херсону та області.

Сьогодні в рамках робочої поїздки у Бериславському районі відбудеться особистий прийом пацієнтів бригадою лікарів МОЗ та «круглий стіл» на тему впровадження репрефузійної допомоги.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 13:05   ::  Посмотрели: 96  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее


Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"