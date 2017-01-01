Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області підготували перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які у березні виставляються на торги.
До переліку увійшли 22 земельні ділянки, 16 з яких призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а 6 – для ведення фермерського господарства.
Їх загальна площа складає понад 1,16 тис. гектарів у 8 районах області. Зокрема, по 5 земельних ділянок пропонується для оренди в Генічеському та Олешківському районах, по 3 – у Каланчацькому та Чаплинському, по 2 – у Великолепетиському та Великоолександрівському, по одній – у Каховському та Новотроїцькому районах.
Загальний стартовий розмір річної орендної плати становить понад 893,5 тис. гривень. Стартова відсоткова ставка – 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь у земельних торгах у формі аукціону.
З детальною інформацією про земельні ділянки, права оренди на які виставлені на продаж, можна ознайомитися у розділі «Земельні аукціони» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
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