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Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області запрошує до участі у земельних торгах
Фахівці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області підготували перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які у березні виставляються на торги.

До переліку увійшли 22 земельні ділянки, 16 з яких призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а 6 – для ведення фермерського господарства.

Їх загальна площа складає понад 1,16 тис. гектарів у 8 районах області. Зокрема, по 5 земельних ділянок пропонується для оренди в Генічеському та Олешківському районах, по 3 – у Каланчацькому та Чаплинському, по 2 – у Великолепетиському та Великоолександрівському, по одній – у Каховському та Новотроїцькому районах.

Загальний стартовий розмір річної орендної плати становить понад 893,5 тис. гривень. Стартова відсоткова ставка – 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь у земельних торгах у формі аукціону.

З детальною інформацією про земельні ділянки, права оренди на які виставлені на продаж, можна ознайомитися у розділі «Земельні аукціони» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.




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