20 лютого, голова ОДА Андрій Гордєєв зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммадом Бехешті – Монфаредом та бізнес-делегацією провінції Альборз (Ісламська Республіка Іран).
До складу делегації увійшли представники сільськогосподарських підприємств та тваринницьких господарств, які спеціалізуються на вирощуванні птиці та кормових культур.
Під час зустрічі делегати обговорили можливості інвестування у виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині з метою налагодження її поставок до Ірану та країн ЄС, створення спільних підприємств у сфері виробництва продукції рослинництва, тваринництва та переробки сільгосппродукції.
Президент Палати торгівлі, промисловості, шахт та сільського господарства провінції Альборз пан Рахім Бана Молаї розповів, що метою зустрічі є обговорення можливої співпраці у галузях екстериторіального землеробства та тваринництва (вівчарства), а також експорт зернових і олійних культур.
«Така співпраця можлива у форматі оренди землі. Ми хотіли би чітко розуміти законодавчі норми співпраці та укласти договір оренди терміном 5-10 років», - зазначив президент Палати.
Він зауважив, що ознайомлений із сільськогосподарськими можливостями багатьох країн, але ж в Україні найбільший потенціал їх розвитку.
Також представники делегації зазначили, що крім співпраці у сфері традиційного для Херсонщини землеробства їх цікавить можливість вирощування екзотичних для нашого регіону оливок.
Вони зауважили що готові імпортувати в Україну будівельні матеріали власного виробництва, які відповідають стандартам якості.
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