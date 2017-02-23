Випускники шкіл із дальніх районів області не можуть претендувати на навчання у вищій школі. Є деякі села, в яких ніхто не записується на зовнішнє незалежне тестування. І навіть якщо і є охочі здати ЗНО, то бали у більшості низькі і недостатні до вступу у вищі навчальні заклади. Це – одна причина.
Інша – після обмеження кількості бюджетних місць все менше серед абітурієнтів сільських дітей. Вчитись за контрактом у переважної більшості не має можливості, повідомляє видання Український Південь
«Ми неодноразово звертались до Міносвіти з пропозицією зменшити поріг балу для вступу або ввести певну пільгу для сільської молоді. А поки діє це законодавство, ми повинні стовідсотково його дотримуватись. Але сільську молодь ми втрачаємо», – зізнався в.о. ректора Херсонського аграрного університету Юрій Яремко.
Поки вища школа, яка готує спеціалістів для сільського господарства і яка мала б залучати якнайбільше молоді із села, виходить із ситуації тим, що запрошує до навчання молодших спеціалістів після технікумів і коледжів. Запровадила перехресний вступ для бакалаврів до навчання у магістратурі. Багато із випускників виші залишаються працювати аспірантами.
Але аграрна галузь, що є провідною в економіці області, не поповнюється кваліфікованими фахівцями. І все через високий поріг для вступу, який встановили чиновники Міністерства і не хочуть дослухатись до проблем знизу.
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