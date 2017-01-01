У виконавчому комітеті Дніпровської районної у м. Херсоні ради 23 лютого 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
До складу комісії входять керівництво органу місцевого самоврядування, посадові особи відділу праці управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної у м. Херсоні ради, Державної фіскальної служби у Херсонській області, управління пенсійного фонду України у м. Херсоні, Національної служби посередництва і примирення у Херсонській області, дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, депутати районної ради. З питань заборгованості по єдиному соціальному внеску та нарахувань заробітної плати нижче мінімального розміру заслухано 23 керівника.
За результатами роботи комісії 4 керівники доповіли про підвищення рівня нарахування заробітної плати, 1 керівник надав підтвердження про погашення заборгованості з ЄСВ у сумі 16,5 тис.грн.
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