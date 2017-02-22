Сьогодні відбулось чергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА під головуванням в.о. заступника голови облдержадміністрації Євгена Рищука щодо спалаху африканської чуми свиней та заходів по її ліквідації у Білозерському районі.
У ході засідання було розглянуто питання визначення заходів щодо випадку захворювання свиней на африканську чуму (АЧС) в особистому селянському господарстві (ОСГ) у Білозерському районі.
Наразі у селі Благодатне Білозерського району запроваджено карантин відповідно до вимог Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней з 22.02.2017.
Також визначено епізоотичний осередок, межі зон захисту та нагляду, затверджено План заходів по ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання АЧС. Вже було проведено евтаназію двох голів свиней, які утримувались в особистому селянському господарстві, де виявили спалах АЧС.
У районі вжито необхідні заходи задля недопущення розповсюдження АЧС, а саме: обладнано карантинні пости та забезпечено цілодобове чергування ветеринарних спеціалістів та представників Національної поліції, проводиться дезінфекція коліс машин.
Щодо невдоволення людей, які мають віддати поголів’я для утилізаціїт у разі виявлення АЧС в.о. заступника голови Євген Рищук зазначив, що потрібно проводити роз’яснювальні роботи серед населення, щодо відшкодувань за вилучену худобу у розмірі близько 23 грн за кг живої ваги. Також він зазначив, що відповідне рішення мають ухвалити депутати Білозерської районної ради завтра вже завтра під час засідання сесії.
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