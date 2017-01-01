Чому демократичні партії повністю подарували представникам опоблоку (екс-регіоналам) контроль над ситуацією з підвищенням тарифів на проїзд у маршрутках? А самі працювали у них на подтанцовкє? Це було зроблено свідомо, чи проспали,чи коштів пошкодували на організацію?
Організатори «руських пробєжєк» відверто лупцюють поліцейських. Відверто закликають народ (общіну) посилати під три чорти владу і збиратися у ДКТ та оголошувати народну владу. Ще б трошки і почали би народних мерів та губернаторів обирати. А потім і кабінети захоплювати і гайда видавати укази.
Це що таке?
Ні чого не нагадує? Що ми маємо на сьогоднішній день влучно хтось з френдів написав:
Ви подивіться хто прийшов на цей " митинг!" Вам це не чого не нагадує! Так ось. Згадайте світлини із Донецька 2014року і Криму! Хто тоді кричав "Путлер помоги". А бездіяльність правоохоронців? Так і до захвату якимось чоловічками влади у місті не далеко. Влада повинна бути владою.
Брифінг Голови СБУ В Грицака та Генерального прокурора України Ю Луценка про приховану федералізацію, яку просувають через народних обранців різного рівня.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1