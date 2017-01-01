Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Співаковський: Комітет ВР з питань науки та освіти рекомендуватиме програму розвитку людського капіталу Херсонської області як приклад для всієї України
Програма розвитку людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки, яку вчора, 22 лютого, було презентовано на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, може стати прикладом для створення аналогічних моделей в інших областях України. Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Олександр Співаковський.

Співаковський: Комітет ВР з питань науки та освіти рекомендуватиме програму розвитку людського капіталу Херсонської області як приклад для всієї України

«Друге питання порядку денного стосувалось основних проблем управління людським капіталом на прикладі Херсонської області. Зауважу, що такий захід проводиться вперше за увесь час діяльності Комітету.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв виступив зі змістовною доповіддю, яка включала акцентуацію основних проблем розвитку людського капіталу, аналіз реального стану, статистичні та аналітичні дані щодо потреби у фахівцях Херсонщини.

Також Андрій Гордєєв запропонував до розгляду модель розвитку людського капіталу Херсонської обл. у період 2017-2021, яка передбачає:

1. Впровадження системи інформаційно-профорієнтаційної роботи
2. Надання якісної освіти
3. Збільшення частки населення з вищою освітою
4. Забезпечення першим робочим місцем
5. Аналіз та прогноз потреби у фахівцях
6. Формування регіонального замовлення
7. Акумуляція коштів
8. Диверсифікація джерел фінансування регіональної освіти
9. Забезпечення вчителів житлом та високими соціальними стандартами.

Учасники засідання позитивно оцінили представлену модель і підтримали пропозицію вважати її пілотним проектом запропонувавши створити аналогічні моделі і в інших областях країни. За це рішення члени Комітету проголосували одноголосно», – написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Співаковський.

У розширеному засіданні Комітету з питань науки і освіти взяли участь народні депутати – члени Комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Іван Кириленко, Олексій Скрипник, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, перший заступник міністра Володимир Ковтунець, керівники Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, представники середньої, професійно-технічної та вищої освіти.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 16:00   ::  Посмотрели: 39  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее


Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"