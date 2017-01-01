Співаковський: Комітет ВР з питань науки та освіти рекомендуватиме програму розвитку людського капіталу Херсонської області як приклад для всієї України

Програма розвитку людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки, яку вчора, 22 лютого, було презентовано на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, може стати прикладом для створення аналогічних моделей в інших областях України. Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Олександр Співаковський.
«Друге питання порядку денного стосувалось основних проблем управління людським капіталом на прикладі Херсонської області. Зауважу, що такий захід проводиться вперше за увесь час діяльності Комітету.
Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв виступив зі змістовною доповіддю, яка включала акцентуацію основних проблем розвитку людського капіталу, аналіз реального стану, статистичні та аналітичні дані щодо потреби у фахівцях Херсонщини.Також Андрій Гордєєв запропонував до розгляду модель розвитку людського капіталу Херсонської обл. у період 2017-2021, яка передбачає:
1. Впровадження системи інформаційно-профорієнтаційної роботи
2. Надання якісної освіти
3. Збільшення частки населення з вищою освітою
4. Забезпечення першим робочим місцем
5. Аналіз та прогноз потреби у фахівцях
6. Формування регіонального замовлення
7. Акумуляція коштів
8. Диверсифікація джерел фінансування регіональної освіти
9. Забезпечення вчителів житлом та високими соціальними стандартами.
Учасники засідання позитивно оцінили представлену модель і підтримали пропозицію вважати її пілотним проектом запропонувавши створити аналогічні моделі і в інших областях країни. За це рішення члени Комітету проголосували одноголосно», – написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Співаковський.
У розширеному засіданні Комітету з питань науки і освіти взяли участь народні депутати – члени Комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Іван Кириленко, Олексій Скрипник, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, перший заступник міністра Володимир Ковтунець, керівники Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, представники середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
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