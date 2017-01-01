Стали известные предварительные подробности строительства нового газопровода Аскания-Нова — Геническ.
Объект пройдет через 3 района Херсонской области — Чаплынский, Новотроицкий и Генический. На основании исходных данных от Новотроицкой и Генической районных государственных администраций, общая пропускная мощность объекта — 24016,6 м3/ч в том числе по Геническу — 7792,0 м3/г, сообщает издание Новый Визит
.
Строительство газопровода даст возможность дополнительно газифицировать ближайших к объекту 11 населенных пунктов, из низ 3 в Геническом районе. Это Новоалексеевка, Алексеевка ( Щорсовка) и Червоное.
Отметим, что 27 февраля состоятся открытые торги на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства межпоселкового газопровода от пгт Аскания-Нова до Геническа. Их ожидаемая стоимость — 2 млн гривен.
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