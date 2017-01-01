Впервые за последние 20 лет на Херсонщине возросло количество абортов

Об этом сообщил главный внештатный акушер-гинеколог Департамента охраны здоровья областной государственной администрации Юрий Герман 16 февраля на пресс-конференции, посвященной теме безопасного материнства и детства.
Сейчас в области отмечается снижение количества родов: в 2016 году принято на 660 родов меньше чем в 2015 году.
Впервые за 20 лет возросло количество абортов с 13,8% в 2015 году до 14,2 в 2016 году (показатель на 1000 женщин репродуктивного возраста). У девочек в возрасте до 14 лет абортов, к счастью, не было.
Главной проблемой в сфере репродуктивного здоровья области Юрий Герман назвал безопасность материнства. «В области функционируют маломощные отделения, в которых принимают мало родов, например: в Ивановском районе – 71 родов за год, из которых 17 случаев закончились кесаревым сечением. Такие роды нельзя считать безопасными», - отметил он.
По мнению специалиста, акушерские койки надо сокращать, но родильные отделения городских больниц должны быть сохранены и оставаться в составе многопрофильных медицинских учреждений: «Сейчас женщины чаще умирают не от акушерских кровотечений, а от экстрагенитальных заболеваний. Рожать приходят женщины с гипертонией, пиелонефритом и другими болезнями. Поэтому больница должна иметь возможность немедленно оказать помощь роженицы с любой патологией».
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