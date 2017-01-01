23 лютого 2017 року о 10.00 у ККЗ «Ювілейний» за ініціативи Херсонської обласної державної адміністрації в рамках агропромислової виставки «Південний агропромисловий ярмарок «Фермер-2017» відбудеться конференція на тему «Новий етап експорту сільгосппродукції».
Під час конференції планується обговорення шляхів розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, ознайомлення із сучасними інноваційними технологіями та технікою, прогнозами виробництва і цін на плодоовочеву продукцію в 2017-2018 маркетинговому році.
Виробники області матимуть змогу безпосередньо ознайомитися з новітніми досягненнями науки та техніки у сферах виробництва та збереження продуктів харчування і сільськогосподарської продукції, засобів захисту рослин, добрив, насіннєвого матеріалу, саджанців овочевих та плодово-ягідних культур та постачання сільськогосподарської техніки і запчастин до неї, холодильного та переробного обладнання.
На виставці будуть створені умови для інформаційного обміну та пошуку партнерів, а також просування конкурентоспроможної продукції на ринки інших регіонів.
До участі у заході запрошуються представники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, керівники харчової та переробної промисловості, голови сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та громадських організацій сільгосптоваровиробників.
Реєстрація учасників заходу – 23 лютого з 9.30 до 9.50 в приміщені ККЗ «Ювілейний».
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