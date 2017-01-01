Об этом в комментарии журналистам в парламенте отметил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.
«Я спокойно отреагировал на так называемый » план Артеменко», ведь он никаких юридически-правовых последствий не имеет. Ведь народный депутат не является субъектом власти в Украине, который реализует внешнюю политику. По Конституции это может делать Президент страны и Министр иностранных дел. Мы уже видели план Савченко, план Таруты, план Артеменко, если хотите, я тоже что-то напечатаю … Но в данном случае — это его личные мысли «, — заметил парламентарий.
«Он уже исключен из фракции Радикальной партии. Это ожидаемый шаг после того, как «Батькивщина» вынужденно действовала, исключая Савченко, поэтому у Ляшко не было другого выхода в данной ситуации «, — добавил Иван Винник.
«Если в целом говорить об этом плане, то он противоречит интересам Украины, интересам украинского народа. Никакой аренды не может быть, тем более таким способом — десятками тысяч погибших украинских воинов, почти 2 миллионами переселенцев «, — резюмировал народный депутат.
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