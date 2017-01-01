В Управлінні Державної міграційної служби України в Херсонській області відбулася зустріч керівництва відомства з представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Мета візиту є здійснення моніторингу стану додержання прав внутрішньо переміщених осіб місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.
Під час зустрічі обговорено питання надання внутрішньо переміщеним особам, а також громадянам, якім проживають на тимчасово окупованій території України , адміністративних послуг ДМС.
Міграційною службою Херсонщини, з моменту окупації АР Крим та початку проведення антитерористичної операції на Сході України, надано 62588 адміністративних послуг громадянам, які проживають на території півострову, Донецької та Луганської областей.
Загалом мешканці АР Крим отримали 45346 адміністративних послуг, зони АТО - 17242.
Упродовж 2016 року територіальними підрозділами УДМС України в Херсонській області внутрішньо переміщеним особам надано 16421 послугу.
Найбільшим попитом користується послуга з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон , в 2016 році кримчанам оформлено 8492 закордонних паспорта, жителям Донецької та Луганської областей – 987. Здійснено вклеювання фотографій при досягненні 25- та 45-річного віку громадянам України , зареєстрованим в АР Крим – 3941, переселенцям із Сходу країни – 343. Мешканцям півострову оформлено, а також здійснено обмін 1114 паспортів громадянина України у формі книжечки, внутрішньо переміщеним особам із зони АТО – 115. За період 2016 року громадянам України, зареєстрованим в АР Крим , а також переселенцям з Донецької та Луганської областей оформлено 315 ID - карток.
Упродовж січня 2017 року кримчанам та жителям Сходу України надано 779 адміністративних послуг. Вказаній категорії громадян оформлено 383 закордонних паспорта, оформлено та здійснено обмін 18 паспортів громадянина України у формі книжечки , вклеєно до паспорта 285 фотокарток при досягненні 25-та-45-річного віку, оформлено 91 ID-картку.
Згідно чинного законодавства, громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України, отримують адміністративні послуги міграційної служби за місцем їх звернення, а отже у будь-якому територіальному підрозділі ДМС на території України.
Переселенці з Донецької та Луганської областей отримують відповідні адміністративні послуги в територіальних підрозділах міграційної служби за фактичним місцем проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Управління Державної міграційної служби Херсонщини постійно сприяє допомозі переселенцям у вирішенні їх проблем, в межах компетенції, забезпечує якісне та своєчасне отримання ними адміністративних послуг .
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