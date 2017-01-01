17 лютого відбулись громадські обговорення потреб громад у двох селах Музиківської об’єднаної територіальної громади - с. Східному та с. Музиківці.
Заходи організовані експертами Програми DOBRE, які запросили представників та представниць громади висловити думки про свої проблеми та потреби. Формат вільного та живого спілкування дав можливість учасникам заходу висловити своє бачення розвитку громади. Експертки ГО «Громадський центр «Нова генерація» брали активну участь у цьому процесі.
У потребах обох громад багато спільних речей – необхідність забезпечення цілодобового якісного водопостачання, ремонт та відновлення дорожньої інфраструктури, покращення екологічного стану річки та еко-контроль відходами ферм, освітлення вулиць, капітальні ремонти будинку культури, ремонт та будівництво дитячого садочка, капітальний ремонт в приміщеннях школи, будівництво житла для молодих сімей, нові магазини та аптека, обладнання фельдшерського пункту, щоденне сполучення з обласним центром («чистий, щоденний автобус до Херсону»), створенні умов для підтримки сільськогосподарських виробників.
Після визначення перших базових потреб на паперових листах у Східному з'явилися й такі соціальні та культурні потреби: створення музичної школи та розвитку інших гуртків (у селі не має жодного), поповнення бібліотечного фонду новими книжками, оснащення школи, садочку та бібліотек новітніми технічними та мультимедійними засобами, створення умов для дозвілля молоді та розвитку спорту, доступний інтернет та багато інших потреб населення.
У Східному вивчення потреб у такому форматі відбулось чи не вперше. Жителі громад висловили сподівання, що із створенням ОТГ та вирішенням болючих проблем громади відбудеться розвиток села та життя людей покращиться.
У Музиківці представники Програми DOBRE та експертки ГО «ГЦ «Нова генерація» мали коротку екскурсію по майже всіх ключових об'єктах соціальної інфраструктури, спілкувались з людьми. Вразив великий досвід місцевої влади у залученні коштів міжнародних програм. Побачили, що громада потребує інформації про суть та перебіг реформи децентралізації, органи місцевого самоврядування готові до співпраці. Мали чудову нагоду спілкуватись безпосередньо з головою сільської ради п. Олександром Лейбзоном та секретарем сільської ради п. Людмилою Погребною.
Вже у понеділок відбудеться наступна Робочу зустріч, під час якої обговорюватимемо детальний план спільних дій в рамках проекту «Голос Громади в Місцевому самоврядуванні», що реалізується в рамках Програми ДОБРЕ.Соціопростір
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