Громадський Оперативний штаб та керівництво Національного природного парку «Нижньодніпровський» надали оперативне повідомлення до відділу водної поліції Херсонської області що, невідомі люди займаються рибальством сітками на річці Дніпро в районі с. Антонівка, на що поліція миттєво відреагувала та затримала рибалок - браконьєрів.
Дуже великий «улов» знищеної риби, знову як факт бездіяльності Херсонрибоохрони. І знову питання у громадськості до Держрибагенства України, чому люди які «кришують» знищення р.Дніпро працюють під вашим чуйним керівництвом.
Хочемо зауважити, ми не дамо вам знищити наші ресурси, які належать кожному громадянину нашої країни.
Оперативний штаб дякує відділу водної поліції Херсонській області за співпрацю та допомогу у боротьбі з системним браконьєрством! Сподіваємось що керівництво НПП «Нижньодніпровський» буде і надалі співпрацювати з Громадою Херсонської області щодо збереження природних ресурсів нашого краю. Прохання до громадян Херсонської області не бути байдужими, якщо на ваших очах знищуються природні ресурси нашої області.
Громадський оперативний штаб при Херсонській обласній раді
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