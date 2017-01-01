Тільки при умові співфінансування у розмірі 10% з районного бюджету можна залучити кошти на ремонт дороги з Державного фонду регіонального розвитку: Якщо ремонт вартістю 52 млн грн, то районний бюджет має відділити близько 5 млн грн
Під часі робочої поїздки у Бериславський район очільник області Андрій Гордєєв оглянув ділянку дороги Берислав - Мар’янське, де планується провести ремонтні роботи.
У ході презентації розрахунків по об’єктам, які потребують ремонту заступник начальника Служби автомобільних доріг у Херсонській області Ігор Школенко зазначив, що планом проектно-вишукувальних робіт на 2017 рік у Херсонській області передбачається виготовлення робочих проектів на капітальний ремонт мостів територіальної автомобільної дороги державного значення Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/.
«За підтримки народних депутатів України розроблено план дій аби реалізувати перспективу завести в область близько 100 млн грн для ремонту дороги Берислав - Мар’янське. Якщо в червні Уряд побачить динаміку ремонтних робіт на Херсонщині, то з’явиться можливість залучити близько пів мільярда гривень аби повністю відновити асфальтне покриття по всій протяжності дороги, що складає 95 км»,- зауважив Андрій Гордєєв.
На прикладі однієї з ділянок, яка підлягає ремонту Ігор Школенко пояснив, що тільки при умові співфінансування у розмірі 10% з районного бюджету можна залучити кошти на ремонт дороги з Державного фонду регіонального розвитку: «Якщо ремонт вартістю 52 млн грн, то районний бюджет має відділити близько 5 млн грн».
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