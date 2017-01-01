Позачергова сесія, ініційована депутатами, мала б вирішити найбільш болючу проблему життєдіяльності міста – відмінити рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд у маршрутках та зняти соціальну напругу в місті. Але на сесію прийшли всього 24 депутати. На сесію не з’явились саме ті депутати, які залежать від міського голови. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар міської ради Олена Урсуленко.
Це ще раз підкреслює необхідність термінового прийняття Законопроекту Олександра Співаковського про запобігання конфлікту інтересів” саме в органах місцевого самоврядування.
Депутати повинні нарешті вирішити: або вони представляють виборців, або роботодавця - міського голову. Посади у комунальних підприємствах і у виконавчій владі заважають депутату бути вільним у виборі, відстоювати, в першу чергу, інтереси городян. Сподіваюсь, Верховна Рада проголосує за прийняття цього Законопроекту, і це суттєво змінить ситуацію в Херсонській міській раді.
І все ж, незважаючи на те, що сьогоднішня сесія неправочинна, голови фракцій та їхні представники, порадившись, вирішили знову ініціювати проведення позачергової сесії та збирати підписи депутатів. Місцеві обранці повинні відмінити скандальне рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд в маршрутному таксі та ввести мораторій на підняття тарифу, допоки не буде висновків робочої групи. Від її роботи ми очікуємо економічно обґрунтований тариф, від перевізників – виконання угод, підписаних з міською радою, а саме: чіткий графік роботи, комфортне перевезення і т.д.
Не нравится: 0, нравится: 2.