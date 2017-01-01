Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Олена Урсуленко: Місцеві обранці повинні відмінити скандальне рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд в маршрутному таксі
Позачергова сесія, ініційована депутатами, мала б вирішити найбільш болючу проблему життєдіяльності міста – відмінити рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд у маршрутках та зняти соціальну напругу в місті. Але на сесію прийшли всього 24 депутати. На сесію не з’явились саме ті депутати, які залежать від міського голови. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар міської ради Олена Урсуленко.

Олена Урсуленко: Місцеві обранці повинні відмінити скандальне рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд в маршрутному таксі

Це ще раз підкреслює необхідність термінового прийняття Законопроекту Олександра Співаковського про запобігання конфлікту інтересів” саме в органах місцевого самоврядування.

Депутати повинні нарешті вирішити: або вони представляють виборців, або роботодавця - міського голову. Посади у комунальних підприємствах і у виконавчій владі заважають депутату бути вільним у виборі, відстоювати, в першу чергу, інтереси городян. Сподіваюсь, Верховна Рада проголосує за прийняття цього Законопроекту, і це суттєво змінить ситуацію в Херсонській міській раді.

І все ж, незважаючи на те, що сьогоднішня сесія неправочинна, голови фракцій та їхні представники, порадившись, вирішили знову ініціювати проведення позачергової сесії та збирати підписи депутатів. Місцеві обранці повинні відмінити скандальне рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд в маршрутному таксі та ввести мораторій на підняття тарифу, допоки не буде висновків робочої групи. Від її роботи ми очікуємо економічно обґрунтований тариф, від перевізників – виконання угод, підписаних з міською радою, а саме: чіткий графік роботи, комфортне перевезення і т.д.




Не нравится: 0, нравится: 2.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:02   ::  Посмотрели: 106  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее


Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"