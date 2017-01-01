Утверждении Рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине» поможет в решении насущных проблем образования. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам науки и образования, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский.
«Сегодня на повестку дня заседания Верховной Рады вынесен проект постановления о Рекомендациях парламентских слушаний не тему:« О состоянии и проблемах финансирования образования и науки в Украине » (регистрационный номер 5540). В мероприятии приняли участие более 500 педагогов и ученых со всей Украины, — рассказал Александр Спиваковский.
— Главные рекомендации слушаний следующие: мы должны вернуть финансирование образования на уровне 7% ВВП. Это инвестиции в будущее. Мы также должны установить финансирование науки на уровне, как минимум, 0,5% ВВП. Мы должны понимать, что государство, которое имеет самолетостроение, космические проекты, судостроение, должно финансировать на должном уровне науку ».
По словам Александра Спиваковского, парламент также должен сбалансировать финансирование различных звеньев образования: «Просто сбросить финансирование профтехобразования на местный уровень, будет означать потерю этого звена. То же самое касается техникумов и колледжей. Поскольку Закон о высшем образовании принят, а базовый Закон об образовании — нет, этих учебных учреждений вообще нет в секторе образования и с 1 сентября возникнут острые вопросы: практически все эти учреждения перейдут в разряд ПТУ и это будет означать переход на финансирование из местных бюджетов » .
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