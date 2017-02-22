Сьогодні голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв візьме участь у розширеному засіданні парламентського Комітету з питань науки та освіти. Він виступить із доповіддю на тему «Основні проблеми управління людським капіталом на прикладі Херсонської області».
За словами А.Гордєєва, тенденції, що склалися останнім часом із відтоком талановитої молоді з регіону, викликають занепокоєння. Лише 24% випускників херсонських шкіл вступили до місцевих вишів. Тобто, скільки б зусиль не докладала влада для будівництва доріг, розвитку економіки, культури, спорту, все це не матиме жодного сенсу, якщо молодь у пошуках кращої долі їхатиме звідси.
«Минулого року за держзамовленням Херсонщина отримала 1 місце вчителя фізики і 7 – вчителів математики. Натомість потреба у вчителях по області становить 249 вакансій. А якщо ще й взяти до уваги, що на сьогоднішній день 1187 вчителів у школах області мають пенсійний вік, то потреба загалом становить вже 1,5 тисячі.У нас також не вистачає медиків, трактористів, агрономів… Для розвитку нам сьогодні дуже потрібні освічені фахівці», – поділився А.Гордєєв.
Програма розвитку людського капіталу, яку голова Херсонської ОДА презентуватиме сьогодні у парламенті, розрахована на перспективу. Зокрема, наступного року передбачається залучити до навчання у ВНЗ регіону близько 2 тисяч студентів.
Частково цю проблему планується вирішити за рахунок державного замовлення на підготовку абітурієнтів з Криму та Донбасу. Але в основному – за рахунок так званого внутрішнього замовлення, яке забезпечуватиметься через співфінансування державного та місцевих бюджетів, а також — залучення інвестицій місцевих підприємств.
Коли керівник області знаходить час, щоб брати участь у розбудові людського капіталу у своєму регіоні, це означає, що цей регіон має шанс на сталий розвиток, – вважає перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.
«Однак проблема ця системна. Щось можливо вирішити виключно на законодавчому рівні, але насправді влада на місцях має чимало важелів у питаннях розвитку людського капіталу»,- підкреслив він.
За словами нардепа, він дуже сподівається, що програму, яку запропонував голова ОДА Андрій Гордєєв, знайде підтримку і в обласній, і в міських, і в районних радах Херсонщини.
«Якщо за рахунок місцевих бюджетів у регіональних вишах буде розміщено замовлення на підготовку, наприклад, тисячі фахівців для місцевої економіки, це стане сигналом для бізнесу, який також захоче вкладати кошти у підготовку кадрів. Це дуже важливо. Насамперед тому, що за інвестиціями у вигляді коштів в освіту від бізнесу підуть інвестиції у вигляді сучасного обладнання і технологій», – вважає О.Співаковський.
За словами першого заступника голови профільного парламентського комітету, проблема залучення на ринок освітніх послуг значних фінансових ресурсів наразі є однією з головних проблем реформування освіти. Херсонщина сьогодні презентує своє бачення її вирішення, підкреслив він.Південна Україна
Не нравится: 0, нравится: 0.