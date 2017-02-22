Сьогодні голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв візьме участь у розширеному засіданні парламентського Комітету з питань науки та освіти. Він виступить із доповіддю на тему «Основні проблеми управління людським капіталом на прикладі Херсонської області».За словами А.Гордєєва, тенденції, що склалися останнім часом із відтоком талановитої молоді з регіону, викликають занепокоєння. Лише 24% випускників херсонських шкіл вступили до місцевих вишів. Тобто, скільки б зусиль не докладала влада для будівництва доріг, розвитку економіки, культури, спорту, все це не матиме жодного сенсу, якщо молодь у пошуках кращої долі їхатиме звідси.«Минулого року за держзамовленням Херсонщина отримала 1 місце вчителя фізики і 7 – вчителів математики. Натомість потреба у вчителях по області становить 249 вакансій. А якщо ще й взяти до уваги, що на сьогоднішній день 1187 вчителів у школах області мають пенсійний вік, то потреба загалом становить вже 1,5 тисячі.У нас також не вистачає медиків, трактористів, агрономів… Для розвитку нам сьогодні дуже потрібні освічені фахівці», – поділився А.Гордєєв.Програма розвитку людського капіталу, яку голова Херсонської ОДА презентуватиме сьогодні у парламенті, розрахована на перспективу. Зокрема, наступного року передбачається залучити до навчання у ВНЗ регіону близько 2 тисяч студентів.Частково цю проблему планується вирішити за рахунок державного замовлення на підготовку абітурієнтів з Криму та Донбасу. Але в основному – за рахунок так званого внутрішнього замовлення, яке забезпечуватиметься через співфінансування державного та місцевих бюджетів, а також — залучення інвестицій місцевих підприємств.Коли керівник області знаходить час, щоб брати участь у розбудові людського капіталу у своєму регіоні, це означає, що цей регіон має шанс на сталий розвиток, – вважає перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський.«Однак проблема ця системна. Щось можливо вирішити виключно на законодавчому рівні, але насправді влада на місцях має чимало важелів у питаннях розвитку людського капіталу»,- підкреслив він.За словами нардепа, він дуже сподівається, що програму, яку запропонував голова ОДА Андрій Гордєєв, знайде підтримку і в обласній, і в міських, і в районних радах Херсонщини.«Якщо за рахунок місцевих бюджетів у регіональних вишах буде розміщено замовлення на підготовку, наприклад, тисячі фахівців для місцевої економіки, це стане сигналом для бізнесу, який також захоче вкладати кошти у підготовку кадрів. Це дуже важливо. Насамперед тому, що за інвестиціями у вигляді коштів в освіту від бізнесу підуть інвестиції у вигляді сучасного обладнання і технологій», – вважає О.Співаковський.За словами першого заступника голови профільного парламентського комітету, проблема залучення на ринок освітніх послуг значних фінансових ресурсів наразі є однією з головних проблем реформування освіти. Херсонщина сьогодні презентує своє бачення її вирішення, підкреслив він.