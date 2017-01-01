

На Херсонщині буде створено Агенцію регіонального розвитку Новости Херсона » Срочно!







Для ефективної реалізації державної регіональної політики, на Херсонщині створюють Агенцію регіонального розвитку. Це неприбуткова небюджетна установа, яка допомагатиме місцевій владі втілювати регіональну стратегію розвитку.



Агенція працюватиме як офіс по наданню консультацій з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку та загалом сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Очікується, що позитивний ефект від взаємодії та співпраці з агенціями регіонального розвитку отримають як прості громадяни, так і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.



Розпочинаючи перше засідання робочої групи з питань сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку Херсонської області в.о. заступника голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій зазначив, що нещодавно голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв підписав розпорядження щодо створення Агенції.



Він підкреслив, що методичну та консультаційну допомогу з питань створення таких Агенцій у областях надають експерти громадської організації «Центр реформ та громадського розвитку». Андрій Гінкул, який є головою правління цієї організації, співпрацюватиме з Херсонською ОДА.



Презентувавши проектну пропозицію Андрій Гінкул представив результати аналітичної та планувальної роботи групи експертів, які, узагальнюючи напрацьований в ЄС та в Україні досвід, пропонують рішення ключових проблем створення Агенції регіонального розвитку покликаної підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку.



Як наголошувалось, організація діятиме самостійно відповідно до завдань і правил, визначених установчими документами. Зміна політичних умов, бажання припинити діяльність цієї організації чи переглянути її статус не зможуть бути реалізованими. Це надає Агенції стабільності, яка дуже потрібна для праці в такій сфері, як регіональний розвиток, де результати почнуть проявлятись лише в середньостроковій перспективі.



За результатами засідання його учасники вирішили створити робочу групу для проведення консультацій, визначення кола співзасновників, підготовки установчих зборів Агенції регіонального розвитку Херсонської області та для підготовки засновницьких документів.



До складу робочої групи можуть бути залучені регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування області, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання.



Після двогодинної дискусії та обговорення було запропоновано підписати чотиристоронній Меморандум про співпрацю між Херсонською облдержадміністрацією, обласною радою, ГО «Центр реформ та громадського розвитку», ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад».



Відповідно до умов цього Меморандуму сторони домовляються об’єднати зусилля та спільно розпочати Проект зі створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області.



Подібні інституції вже давно існують в країнах Європейського Союзу і активно займаються розвитком регіонів. В Україні цей процес тільки зароджується. І на сьогодні перед кожною областю стоїть питання щодо формування Агенцій регіонального розвитку.Для ефективної реалізації державної регіональної політики, на Херсонщині створюють Агенцію регіонального розвитку. Це неприбуткова небюджетна установа, яка допомагатиме місцевій владі втілювати регіональну стратегію розвитку.Агенція працюватиме як офіс по наданню консультацій з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку та загалом сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Очікується, що позитивний ефект від взаємодії та співпраці з агенціями регіонального розвитку отримають як прості громадяни, так і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.Розпочинаючи перше засідання робочої групи з питань сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку Херсонської області в.о. заступника голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій зазначив, що нещодавно голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв підписав розпорядження щодо створення Агенції.Він підкреслив, що методичну та консультаційну допомогу з питань створення таких Агенцій у областях надають експерти громадської організації «Центр реформ та громадського розвитку». Андрій Гінкул, який є головою правління цієї організації, співпрацюватиме з Херсонською ОДА.Презентувавши проектну пропозицію Андрій Гінкул представив результати аналітичної та планувальної роботи групи експертів, які, узагальнюючи напрацьований в ЄС та в Україні досвід, пропонують рішення ключових проблем створення Агенції регіонального розвитку покликаної підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку.Як наголошувалось, організація діятиме самостійно відповідно до завдань і правил, визначених установчими документами. Зміна політичних умов, бажання припинити діяльність цієї організації чи переглянути її статус не зможуть бути реалізованими. Це надає Агенції стабільності, яка дуже потрібна для праці в такій сфері, як регіональний розвиток, де результати почнуть проявлятись лише в середньостроковій перспективі.За результатами засідання його учасники вирішили створити робочу групу для проведення консультацій, визначення кола співзасновників, підготовки установчих зборів Агенції регіонального розвитку Херсонської області та для підготовки засновницьких документів.До складу робочої групи можуть бути залучені регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування області, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання.Після двогодинної дискусії та обговорення було запропоновано підписати чотиристоронній Меморандум про співпрацю між Херсонською облдержадміністрацією, обласною радою, ГО «Центр реформ та громадського розвитку», ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад».Відповідно до умов цього Меморандуму сторони домовляються об’єднати зусилля та спільно розпочати Проект зі створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області.







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