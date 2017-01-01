"Необхідність об’єднання територіальних громад до рівня фінансової спроможності вже ні в кого не викликає сумнівів. Своєчасний підхід об’єднаних територіальних громад до нових бюджетних можливостей сприятиме нарощенню фінансового потенціалу територій, активізації інвестиційної діяльності, стимулюванню підприємницької активності, що в підсумку зміцнює економічний потенціал та забезпечує їх розвиток", - зазначив в.о. заступника голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій сьогодні під час засідання ради з пріоритетних напрямків розвитку Бериславського, Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського районів.
Відповідно до перспективного плану об’єднання територіальних громад на території Бериславського району передбачалося створення однієї ОТГ з адміністративним центром м. Берислав, однак, документи щодо об’єднання від громади до району ще не надходили.
Такий же стан справ у Нововоронцовському районі. Там мала бути утворена одна громада з адміністративним центром смт. Нововоронцовка, але жодних прийнятих рішень щодо добровільного об’єднання громад ще не надходило. На даний час проводиться роз’яснювальна робота серед селищних та сільських рад.
У Великоолександрівському районі планувалося створення Великоолександрівської ОТГ та Борозенської ОТГ . Щодо останньої - вона знаходиться в процесі об’єднання, очікується прийняття позитивних рішень від сусідніх громад.
Дмитро Бутрій на прикладі Кочубеївської громади розповів, що до бюджету Кочубеївської ОТГ у 2016 році надійшло 5,7 млн грн власних доходів, що у 2,5 рази більше, ніж у попередньому році отримували сільські ради, які увійшли до складу громади.
Крім того, Кочубеївська ОТГ отримала субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 4,6 млн грн.
Загалом за підсумками січня поточного року власні доходи створених у грудні 2016 року одинадцяти об’єднаних територіальних громад збільшилися в 3,6 рази.
«Ви маєте брати на себе відповідальність і змінювати власне життя на краще, будувати центри медичної допомоги, дороги та опорні школи, бо затягуючи процес об’єднання ви забираєте можливість у ваших дітей жити краще", - зазначив очільник області Андрій Гордєєв.
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