Для забезпечення потреб учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих воїнів фахівці Держгеокадастру Херсонської області зарезервували на території Херсонщини понад 3,5 тис. га із земель державної власності сільськогосподарського призначення. З них 3489,7 га – для ведення особистого селянського господарства та 28,2 га – для індивідуального садівництва.
Найбільше земельних масивів зарезервовано у Каховському – 722,6 га, Голопристанському – 547,9 га, Чаплинському – 277,4 га та Великоолександрівському районах Херсонської області – 220,2 гектара.
При цьому, на сьогоднішній день 1869 військовослужбовців Херсонщини вже отримали дозвільні документи на отримання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2869,8 гектара.
Довідково: Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.
На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки. Роз’яснення складено з урахуванням запитів, які найчастіше надходять до земельного відомства.
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