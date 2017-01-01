Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Общественный Совет утвердил основные задачи, которые будут отстаивать его представители в Рабочей группе
Общественный совет при Херсонском городском голове утвердил платформу общественности в Рабочей группе по обработке рекомендаций Общественных слушаний.

Как известно, городской голова сегодня создал Рабочую группу, которая подготовит рекомендации Общественных слушаний по улучшению работы пассажирского транспорта. Эта группа была создана спустя три недели после проведения Общественных слушаний.



Общественный Совет утвердил основные задачи, которые будут отстаивать его представители в Рабочей группе. Если кратко:

1. Наведение элементарного порядка в пассажирском транспорте.

2. Создание механизма контроля за выполнением перевозчиками Правил перевозок, условий Договоров и правилами технической эксплуатации пассажирского транспорта.

3. Только после выполнение первых двух пунктов - говорить об экономически обоснованном тарифе на пассажирские перевозки.

По мнению Инициативной группы - если бы перевозчики ПРОСТО БЫ выполняли Правила перевозок и условия Договоров, то многие проблемы бы просто не возникали и не стоял бы так остро вопрос о повышении тарифа.

Фактически, в Херсоне никто не занимается контролем над выполнением Правил перевозок и условием выполнением договоров. И никто никогда реально не считал пассажиропоток, то есть, у нас нет ключевой составляющей для высчитывания тарифа. И все берется с потолка.

И у нас в последние годы не было контроля над выполнением перевозчиками договоров и Правил.

Контроль может быть эффективен только в том случае, если:

а) Условия перевозок по маршрутам будут изначально открыты для общественности, чтобы горожане могли вносить свои предложения по их работе на этапе составления условий для перевозок;

б) Чтобы контроль осуществляли бы не только чиновники, но и представители общественности и горожане, которые бы могли жаловаться на несоблюдение графиков, неудовлетворительное состояние автобусов, работу водителей и т.д.

в) чтобы власти могли адекватно реагировать на жалобы и прерывать договора с теми, кто их нарушает.

Получается, что если бы водители и перевозчики просто соблюдали Правила перевозок и условия договоров, то многих вопросов просто не было. Ну и - Больше публичности и учета мнения горожан

После того, как будут сделаны первоочередные шаги, можно говорить и про системное реформирование (смена автобусов, введение электронных билетов, создание коммунальных предприятий, которые нейтрализуют саботаж частных перевозчиков и т.д.)







Не нравится: 0, нравится: 3.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:28   ::  Посмотрели: 88  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее


Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола


Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее


Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах


Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"