Общественный совет при Херсонском городском голове утвердил платформу общественности в Рабочей группе по обработке рекомендаций Общественных слушаний.



Как известно, городской голова сегодня создал Рабочую группу, которая подготовит рекомендации Общественных слушаний по улучшению работы пассажирского транспорта. Эта группа была создана спустя три недели после проведения Общественных слушаний.







Общественный Совет утвердил основные задачи, которые будут отстаивать его представители в Рабочей группе. Если кратко:



1. Наведение элементарного порядка в пассажирском транспорте.



2. Создание механизма контроля за выполнением перевозчиками Правил перевозок, условий Договоров и правилами технической эксплуатации пассажирского транспорта.



3. Только после выполнение первых двух пунктов - говорить об экономически обоснованном тарифе на пассажирские перевозки.



По мнению Инициативной группы - если бы перевозчики ПРОСТО БЫ выполняли Правила перевозок и условия Договоров, то многие проблемы бы просто не возникали и не стоял бы так остро вопрос о повышении тарифа.



Фактически, в Херсоне никто не занимается контролем над выполнением Правил перевозок и условием выполнением договоров. И никто никогда реально не считал пассажиропоток, то есть, у нас нет ключевой составляющей для высчитывания тарифа. И все берется с потолка.



И у нас в последние годы не было контроля над выполнением перевозчиками договоров и Правил.



Контроль может быть эффективен только в том случае, если:



а) Условия перевозок по маршрутам будут изначально открыты для общественности, чтобы горожане могли вносить свои предложения по их работе на этапе составления условий для перевозок;



б) Чтобы контроль осуществляли бы не только чиновники, но и представители общественности и горожане, которые бы могли жаловаться на несоблюдение графиков, неудовлетворительное состояние автобусов, работу водителей и т.д.



в) чтобы власти могли адекватно реагировать на жалобы и прерывать договора с теми, кто их нарушает.



Получается, что если бы водители и перевозчики просто соблюдали Правила перевозок и условия договоров, то многих вопросов просто не было. Ну и - Больше публичности и учета мнения горожан



После того, как будут сделаны первоочередные шаги, можно говорить и про системное реформирование (смена автобусов, введение электронных билетов, создание коммунальных предприятий, которые нейтрализуют саботаж частных перевозчиков и т.д.)









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