Інформаційний простір на Херсонщині відновлюється саме в контексті українського мовлення. Адже вкрадені російським окупантом частоти мають бути повернені й працювати для українців, а не проти нас.
Про це повідомив журналістам Гордєєв під час колегіі облдержадміністрації 16 люього. Серед основних пріоритетів, які керівник області ставив перед собою ще з перших днів с роботи в ОДА, - відновлення українського мовлення. «Тепер, коли вежа в Чонгарі вже побудована і украінський сигнал тестується на територіі Генічеського та Новотроїцького районів, наступним кроком стає саме цифрове мовлення»,- підкреслив він.
Впровадження цифрового сигналу там, де його зовсім немає, а також пошук можливості посилити передавачі, де сигнал недостатній, - завдання, яке вирішується наразі за допомогою Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, а також Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та ТОВ «Зеонбуд».
Адже передавачі, які має встановити Зеонбуд в Скадовську та Лазурному будуть здійснювати своє мовлення і з веж РРТ в тому числі. Тобто найближчим часом в цих районах Зеонбуд має встановити нові передавачі. Це підтвердив і член Нацради Сергій Костинський нещодавно під час брифінгу.
Андрій Гордєєв також зазначив, що це не повне розв’язання проблеми. Необхідність у відновленні українського мовника очевидна і в інших районах Херсонщини. І напередодні переходу на цифрове мовлення вцілому, необхідно провести масштабний моніторинг, а також віднайти можливість розповсюдження сет-топ-боксів. Саме цим ми також займаємось.
Крім того, голова ОДА поінформував , що розбудова інфраструктури в області для впровадження нових частот українського радіомовлення не обмежиться лише однією вежею. В найближчому майбутньому за допомогою співпраці з Нацрадою ми зможемо отримати нові частоти, і, вочевидь відпрацювати нові проекти», зазначив Андрій Гордєєв.
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