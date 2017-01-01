Рішенням господарського суду Херсонської області задоволено позов Каховської місцевої прокуратури Херсонської області та у примусовому порядку повернуто 4 земельні ділянки загальною площею 230 га Херсонській обласній державній адміністрації.
Так, у зв’язку із невиконанням орендарем обов’язку щодо своєчасної та повної виплати орендної плати за землю Каховською місцевою прокуратурою подано позов до господарського суду Херсонської області про розірвання договорів оренди земельних ділянок вартістю 5,3 млн грн, укладених між Херсонською обласною державною адміністрацією та приватним підприємцем, і повернення їх до державної власності
Позов задоволено, рішення суду виконано в повному обсязі.
Не нравится: 0, нравится: 0.