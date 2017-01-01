Експертами органів Держгеокадастру Херсонської області з початку реалізації пілотного проекту екстериторіального погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки прийнято до опрацювання з інших областей 1392 проекти землеустрою.
Слід зазначити, що на сьогодні 11 фахівців Херсонщини здійснили експертизу 1258 проектів, з яких 755 отримали позитивний висновок і були погоджені експертами. Не отримали погодження через суттєві зауваження 503 проекти землеустрою. Наразі розглядаються ще 134 проекти.
Територіальними органами Держгеокадастру Херсонської області направлено на погодження до інших областей 495 проектів землеустрою. З них вже опрацьовано 418 проектів, з яких більше половини – 257 робіт, оцінено позитивно, 161 отримав зауваження, ще 77 залишаються на розгляді.
Довідково: Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» затверджено тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Розгляд та погодження або відмова в погодженні проектів землеустрою здійснюється працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу.
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