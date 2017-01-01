18 лютого з 11:00 до 14:20 у Станіславському будинку культури (Білозерський район) відбулись громадські слухання з питань об’єднання громад. На збори прийшли 185 жителів села, а також були сільські голови сусідніх сіл. Сільський голова висловив свою думку з питань проведення децентралізації та подальшого об’єднання громад.
На зібрання приїхали представники обласної та районної влади, які також доповіли про переваги обєднання. Серед гостей були: заступник голови Херсонської обласної адміністрації Дмитро Бутрій, голова Білозерької РДА Віктор Романов, депутат обласної ради Юрій Сидорець, голова асоціації міст і селищ України Анатолій Негра, фермер Віктор Дністрянський - всі вони донесли до людей що у об’єднання є переваги та перспектива подальшого розвитку громад.
Також доповідь мав депутат облради Анатолій Лісний (фракція Батьківщина), який перекрутив інформацію і сказав що все буде дуже погано при об’єднанні. Мешканці провели зустріч з позитивними емоціями - запитання-відповідь.
Після проведення затяжної дискусії під час голосування результат був очікуваний. Проголосували за об’єднання - 157 чоловік. Проти - 4. Утримались - 3. Далі остаточне прийняття рішення про об’єднання за рішенням депутатів Станіславської сільської.
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