За апеляційною скаргою прокуратури Херсонської області судом визнано недійними конкурсні торги проведені одним зі структурних підрозділів Херсонської міської ради на закупівлю послуг щодо прибирання проїжджої частини вулиць механізованим способом на суму понад 2,4 млн. грн.
Апеляційний суд погодився з доводами прокурора щодо порушення законодавства про порядок проведення державних закупівель, що призвело до недобросовісної конкуренції між учасниками і як наслідок незаконного визначення переможця торгів та неефективного витрачання бюджетних коштів.
За фактом невиконання службових обов’язків посадовими особами комітету з конкурсних торгів одного зі структурних підрозділів Херсонської міської ради, зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Досудове слідство триває.
Крім того, у провадженні суду перебувають позови прокуратури області щодо оскарження аналогічних тендерних процедур на загальну суму закупівель понад 2 млн грн.
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