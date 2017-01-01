Сьогодні, 21 лютого, у Бериславському районі очільник області представив новопризначеного голову районної державної адміністрації керівництву районної ради, головам сільських та селищних рад, керівникам установ та структурних підрозділів райдержадміністрації було представлено нового очільника району.
Відповідно до розпорядження Президента України №32/2017-рп від 16 лютого 2017 року головою Бериславської РДА став Олександр Гомон.
Серед пріоритетів своєї роботи Олександр Гомон відзначив відновлення зрошення та підтримку агро-промислового комплексу, впровадження проекту будівництва асфальтного заводу та ремонт доріг.
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