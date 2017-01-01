Питання безпеки та забезпечення дотримання фундаментальних прав людини і громадянина ключове у роботі органів влади всіх рівнів.
Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв зустрівся із делегатами Херсонського представництва Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з керівником Пітером Чилверсом сьогодні, 21 лютого. Також у зустрічі взяли участь міжнародний спостерігач Ендрю Річардсон, заступник голова ОДА Вадим Чабан, в.о. заступника голови ОДА Дмитро Бутрій.
«Метою нашого візиту є обговорення суспільно-політичної ситуації у регіоні. Головним завданням є збір та підготовка звітів про ситуацію у галузі безпеки та дотримання прав людини», - розповів Пітер Чилверс.
Інформуючи про соціально-економічний розвиток регіону, Андрій Гордєєв підкреслив, що на Херсонщині зводяться будинки, розвивається дорожня інфраструктура, впроваджуються міжнародні фінансові проекти тощо - це все є свідченням позитивного розвитку економіки області.
Окрім загальних питань суспільно-політичного життя області, представники місії ОБСЄ поцікавилися ситуацією про нібито конфлікт підрозділів ЗСУ з кримськотатарськими представниками громадського формування «Аскер» на Чонгарі.
Андрій Гордєєв зазначив, що непорозуміння виникли дуже локально і ніяким чином не впливають на ситуацію в області, а сторони найшли порозуміння.
«У майбутньому планується створення окремого підрозділу «Аскер», яке буде підпорядковуватися керівництву Генерального штабу Збройних Сил України та виконувати військові завдання», - підкреслив очільник області.
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