В Доме футбола прошла рабочая встреча с представителями UEFA Франтишеком Лауринецом и Зораном Лаковичем, помогающим нам поддерживать и развивать крымский футбол на материковой части Украины. Об этом на своей ФБ-страничке написал Президент ФФУ Андрей Павелко.
- В ходе диалога мы обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития спортивной инфраструктуры и реализации программ поддержки футбольной активности среди детей-переселенцев. Приятно, что представители УЕФА высоко оценили уже предпринятые Football Federation of Ukraine действия в этом направлении.
А руководство УЕФА приняло решение выделить Украине 1 млн евро на строительство новых футбольных площадок, приобретение необходимого инвентаря и проведение турниров среди детей-переселенцев. Это серьёзная поддержка, благодаря которой перед нашими юными любителями футбола, пострадавшими от аннексии Крыма и войны на Донбассе, откроются новые возможности для усовершенствования их игрового мастерства.
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