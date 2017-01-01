В Херсоне состоялось принудительное отключение котельных от газоснабжения. В результате без тепла остались жилые дома, Херсонская городская клиническая больница им. Карабелеша (поликлиника №1) и Херсонский городской центр научно-технического творчества. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "Херсонтеплоэнерго", сообщает УНН
"20 февраля 2017 года по состоянию на 17:00 представителями ПАО "Херсонгаз" проведено принудительное отключение 10-ти котельных ГКП "Херсонтеплоэнерго" от газоснабжения, что является нарушением законодательства относительно бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям (ст. 16 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах").
Котельные находятся по адресам: ул. Янтарный, 5, ул. 20 Восточная 31, ул. 20 Восточная, 31а, ул. 21 Восточная, 29, ул. Театральная (Горького), 25, ул. Театральная (Горького), 32, ул. Ушакова, 12, ул. Суворова, 4, ул. Богородицкая (Краснофлотская), 23а. В связи с этим предприятие вынуждено приостановить работы указанных котельных и прекратить предоставление услуг по теплоснабжению", - сообщили в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, причиной "принудительного отключения работниками ПАО "Херсонгаз" стала задолженность ГКП "Херсонтеплоэнерго" за услуги по распределению природного газа распределительными сетями, которая возникла в связи с неурегулированностью законодательства".
Напомним, без тепла в Херсоне остались 24 многоэтажки. Среди перечня адресов, по которым не предоставляется теплоноситель, оказались Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е.Карабелеша (поликлиника № 1) и Херсонский городской центр научно-технического творчества.
В приемной Херсонской городской клинической больницы сообщили, что тепла пока нет. Несмотря на это поликлиника работает.
"Пациентов проблематично осматривать в смотровом кабинете. Им необходимо раздеваться. В кабинетах гинеколога, уролога, хирурга и в терапевтических кабинетах осматривают пациентов", - прокомментировали медики.
Больница осталась без тепла в Херсоне из-за отключения 10 котельных
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