Без теплоснабжения в Херсоне остались 24 дома. Об этом сообщили в Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
В Днепровском и Суворовском районах Херсона отключили от теплоснабжения 24 дома. Причина - ОАО ''Херсонгаз'' запломбировал 9 котельных.
Теплоснабжения нет по адресам: пер. Янтарный, 5а (1 д.), Ул. 21 Восточная, 29 (1 д.), Ул. 20 Восточная, 31 (1 д.), Ул. 20 Восточная, 31а (1 д.), Ул. Горького, 25 (3 д.), Ул. Горького, 32 (3 д.), Ул. Суворова, 4 (5 д.), Пр. Ушакова, 12 (6 д.), Богородицкая (Краснофлотская), 23а (3 д.).
В горсовете пообещали предоставить информацию о подключении домов к теплоснабжению позже.
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