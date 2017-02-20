В Голой Пристани Херсонской области в активную фазу перешло строительство нового перегрузочного терминала компании "Нибулон". В данный момент здесь забиваются строительные сваи – до 1 марта должно быть забито 3000 свай, сообщает ЦТС
Параллельно завершаются переговоры с поставщиками металла, что должно обеспечить его своевременные поставки на строительную площадку. Также в начале месяца "Нибулон" подписал ряд контрактов с поставщиками элеваторного, зерноочистительного, весового и другого оборудования для новых предприятий компании, в т. ч. и для филиала "Голопристанский", которое должно прийти непосредственно на строительную площадку до 1 мая. В частности, новый терминал на Херсонщине будет оснащен модернизированными сушилками производства американской компании "Mathews Company", судопогрузочных машиной TS-527 от TELESTACK Ltd. (Великобритания).
Напомним, что терминал станет вторым объектом компании в Херсонской области и 25-м объектом, построенным "Нибулоном" в Украине. Мощности по отгрузке сельхозпродукции на водный транспорт здесь составят 12 тыс. тонн в сутки. Построенное причальное сооружение длиной 120 м и шириной 18 м позволит загружать несамоходные суда длиной 90 м.
После введения объекта в эксплуатацию, здесь получат рабочие места около 150 работников. Согласно презентации, обнародованной компанией, помимо зерновых и масличных культур, реализация инвестпроекта в Херсонской области также позволит осуществлять перегрузку овощей и фруктов и транспортировку их вверх по Днепру.
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