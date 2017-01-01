До Міжнародного дня рідної мови відділ обслуговування юнацтва запрошує бажаючих взяти участь у мовній естафеті «Неповторна і своя». Захід відбудеться 21 лютого 2017 року о 13.00 в Центральній бібліотеці ім.. Лесі Українки за адресою вул. Потьомкінська, буд. 97.
Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але й відкривають для нас дуже широкі можливості. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає невід’ємною частиною її власної особистості. Так створена людина, що рідною зазвичай стає найбільш близька до неї та її душі мова.
Не нравится: 0, нравится: 1.