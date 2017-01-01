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"ArcelorMittal Берислав" в 2016г сократил убыток втрое
ПАО "ArcelorMittal Берислав" (Берислав Херсонской обл.), одна из украинских "дочек" крупнейшего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal, по итогам работы в 2016 году сократило чистый убыток в три раза по сравнению с предыдущим годом - до 13,660 млн грн с 40,404 млн грн в 2015 году.

Согласно повестке дня общего собрания акционеров ПАО "ArcelorMittal Берислав", назначенного на 6 апреля, активы предприятия за минувший год возросли на 28,1% - до 34,321 млн грн, но снизились основные средства - на 16,2%, до 3,531 млн грн.

Текущие обязательства ПАО возросли на 12,8% - до 184,3 млн грн, долгосрочные отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность возросла с 16 тыс. грн в 2015 году до 657 тыс. грн на конец 2016 года.

Предприятие в 2016 году снизило численность работников на 1 чел. - до 59 чел.

Как сообщалось, "ArcelorMittal Берислав" по итогам работы в 2015 году увеличил чистый доход в 3,3 раза – до 68,982 млн грн. При этом предприятие произвело 416,026 тыс. тонн известняка фракции 20-120 мм, тогда как в 2014-м году - 110,996 тыс. тонн.

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (ранее - ОАО "Бериславский завод строительных материалов", созданное в 1994 году путем преобразования одноименного госпредприятия) занимается в основном добычей известняка, обеспечивает до 30% потребностей в данном сырье меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог".

ArcelorMittal приобрел Бериславский завод строительных материалов в июле 2010 года.

По данным НДУ, на IV квартал 2016 года, в собственности компании Juanson Finance Limited находилось 24,8195% акций ПАО "ArcelorMittal Берислав", компании Woodgraft Limited (обе - Кипр, зарегистрированы по одному адресу) – 49,6391%, ArcelorMittal Netherlands B.V. (Нидерланды) – 24,8195%.

Уставный капитал ПАО "ArcelorMittal Берислав" составляет 1,063 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и также рядом мелких компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. В собственности ArcelorMittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,13% его акций.

Интерфакс




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