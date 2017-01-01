Об этом во время Согласительного совета заявил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.
«Хочу поблагодарить, что поставили 4 образовательные законы в повестку дня на этой неделе, и объяснить важность принятия законопроекта № 4416. Это не образовательный закон, но он регулирует вопросы конфликта интересов, которые есть сейчас в связи с децентрализацией. Сегодня местные депутаты могут сами принимать решение, куда тратить средства, ведь большинство из них директора или заместители коммунальных предприятий, но после этого их еще проверяют, как они тратят эти средства, и здесь возникает конфликт интересов, поэтому, прошу принять этот закон, чтобы снять это проблемный вопрос на местном уровне … », — отметил народный депутат.
«Также на этой неделе следует принять законопроект 5240 о внесении изменений в закон » О высшем образовании » относительно образовательно-квалификационного уровня «младший специалист «, который важно принять, в противном случае мы должны понять, что к 1 сентября у нас все техникумы и колледжи или будут ПТУ, или будут университетами. Это значит, что мы собственными руками уничтожим это звено образования. Поэтому законопроект 5240 должны принять немедленно », — подчеркнул парламентарий.
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